13 neue Flächen sollen hinzukommen : Erkelenz vergrößert die Blühwiesen

Erkelenz In Erkelenz wird Lebensraum für Bienen und andere Insekten auf 8500 Quadratmetern geschaffen: Blühwiesen erfreuen dann nicht nur das menschliche Auge.

2019 hatte die Stadt Erkelenz erstmals Blühwiesen angelegt, um den Lebensraum von Insekten zu verbessern. Bienen und Co. dürfen sich freuen, denn 2020 verstärkt das Grünflächenamt seine Bemühungen noch einmal, kündigt Technischer Beigeordneter Ansgar Lurweg an: „Im Vorjahr hatten wir ein- und mehrjährige Saatgutmischungen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet auf einer Gesamtfläche von 5600 Quadratmetern ausgebracht. In diesem Jahr wollen wir diese auf 8500 Quadratmeter ausdehnen.“

13 neue Flächen sollen 2020 hinzukommen, so beispielsweise 650 Quadratmeter an der Westpromenade, 750 Quadratmeter nahe der Pumpstation an der Hetzerather Straße in Granterath und 500 Quadratmeter am Borschemicher Bolzplatz. Wiederholt werden soll 2020 auch die Aktion „Blumenwiesen für Erkelenz“, die im Vorjahr „große Resonanz fand“. Dazu werden ab Mitte März wieder über das Bürgerbüro am Johannismarkt und bei Veranstaltungen wie dem Osterbrunnenschmücken kostenlose Saatgutmischungen an Bürger abgegeben, die diese in ihren Gärten ausbringen wollen. Die Mischungen sind ausreichend für eine etwa 20 Quadratmeter große Fläche. Die Initiative zu den Blühwiesen war auf einen Antrag der Grünen-Fraktion zurückgegangen, der 2018 im Stadtrat gestellt worden war. Das Grünflächenamt der Stadt Erkelenz hatte daraufhin ein Konzept erarbeitet, das in diesem Jahr in seiner erweiterten Form umgesetzt werden soll.