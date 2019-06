Elf vorläufige Festnahmen : Polizeibilanz nach Protesten von „Ende Gelände“

Polizisten versuchten am Wochenende, Aktivisten am Betreten des Tagebaus Garzweiler zu hindern. Foto: dpa/David Young

Aachen/Erkelenz Zahlen ihrer Arbeit hat die Polizei für das vergangene Wochenende vorgelegt, als Klimaaktivisten von „Ende Gelände“ unter anderem in Erkelenz in den Braunkohlentagebau eingedrungen waren.

„Beamte, die ein Eindringen über die lebensgefährliche Abbruchkante in den Tagebau verhindern wollten, wurden teils massiv angegangen und überrannt“, berichtete die Polizei am Mittwoch in Aachen. Außerdem hätten Tatverdächtige bei ihrer Festnahme Widerstand geleistet. „Im Einsatz beziehungsweise infolge der örtlichen Gegebenheiten wurden insgesamt 16 Beamte verletzt, vier konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. In der Mehrzahl handelte es sich um Verletzungen der Gliedmaßen nach Stürzen oder Widerstandshandlungen.“