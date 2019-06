Festtage in Venrath und Kaulhausen : Glockengeläut kündigt Schützenfest an

Erkelenz Das Schützenfest in Venrath und Kaulhausen wird vom 29. Juni bis 1. Juli mit viel Programm veranstaltet.

Am Samstag, 29. Juni, beginnt in Venrath mit dem „Einbeiern“ – melodisches Anschlagen der Glocken von Hand mit dem Klöppel im Turm der Kirche St. Valentin – um 13 Uhr das Schützenfest für Venrath und Kaulhausen. Fortgesetzt wird es um 17.30 Uhr mit dem Errichten der Ehrenmaien und geht über in den Tanzabend ab 20 Uhr im Festzelt am Sportplatz an der Herrather Straße. Bei Musik der Band Jumbos darf das Tanzbein geschwungen werden.

Die Messe am Sonntag, 30. Juni, wird ab 8.30 Uhr in St. Valentin gefeiert. Musikalisch wird sie vom Musikverein St. Anna Tripsrath begleitet. Anschließend finden die Gefallenenehrung, der Zapfenstreich und die Kirchenparade an der Kirche in Venrath statt. Danach folgt der Frühschoppen im Festzelt. Gegen 16 Uhr startet am Sonntag der große Festzug durch Kaulhausen (Parade 16.20 Uhr) und Venrath (Musikparade und Parade gegen 17.10 Uhr). Um 18.15 Uhr endet der Festzug im Festzelt, wo zum Abschluss ein Bühnenspiel aller Musikvereine stattfindet. Am Abend spielen dort die Rodebacher Musikanten. Am Montag, 1. Juli, heißt es um 10.30 Uhr für alle Schützen Antreten an der Kirche, um den Klompenzug zu Ehren des Klompenkönigs Kai Helferich durchzuführen. Ein Augenschmaus für alle Besucher. Der Klompenball ist ab 11 Uhr im Festzelt. Es spielt die Tanzband „Teamwork Trio“. Der Festzug am Montag beginnt um 17.30 Uhr in Venrath, und am Abend ist dort im Festzelt ab 20 Uhr Königsball mit der Band „Klangstadt“.