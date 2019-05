Schwalmtal : Schützenfest am Dorfweiher mit der Band die „Räuber“

Schwalmtal Die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft in Oberamern feiert vom 29. Mai bis zum 3. Juni rund um St. Georg ihr Schützenfest mit ihrem König Peter Schommer und seiner Königin Uschi, den Ministern Friedhelm Pielen mit Ulla und Christof Arnrich mit Marion.

Los geht’s am Mittwoch, 29. Mai, ab 20 Uhr mit der Oldie-Night und der Band „The Earls“ im Festzelt „Am Dorfweiher“. Am Donnerstag, 30. Mai, errichten die Oberamerner um 11.30 Uhr den Königsmaien am Festzelt und feiern im Anschluss den Klompenball mit der Band „Two for You“. Am Freitag, 31. Mai, beginnt ab 19.30 Uhr der Königs-Gala-Ball, die Band „Voices“ sorgt für Stimmung. Der Samstag, 1. Juni, beginnt um 16 Uhr mit dem Treffen unterm Königsmaien und anschließendem Umzug. Ab 19 Uhr ist Schützenparty. Neben der Band „Saturn“ heizt die bekannte Gruppe „Räuber“ ab 20.45 Uhr für eine Stunde das Festzelt ein. Nach dem Festhochamt am Sonntag, 2. Juni, um 8.45 Uhr in der Kirche St. Georg, beginnt der große Zapfenstreich am Ehrenmal auf der Waldnieler Straße – anschließend ist Umzug begleitet vom Musikverein aus Beltheim. Danach beginnt um 17 Uhr die große Königsparade auf der Waldnieler Straße. Der Tag endet mit dem Dorfabend ab 19 Uhr im Festzelt. Am Montag, 3. Juni, ist um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen Kirche am Kockskamp.