St.-Nikolaus-Bruderschaft Brüggen : Schützenfest vor alter Kulisse

Die St.-Nikolaus-Bruderschaft Brüggen feiert ab 14. Juni vor der Burggemeindehalle.

Am Freitag, 14. Juni, startet das Schützenfest um 17.30 Uhr mit Errichten des Königsmaien am Festzelt. Der Festumzug zieht zum Brüggener Friedhof, wo um 18.15 Uhr die Totenehrung mit Kranzniederlegung und der Große Zapfenstreich stattfinden. Um 20 Uhr beginnt der Schützenball im Festzelt am Westring mit der Tanzband Voices. Am Samstag, 15. Juni, beginnt um 15.30 Uhr der Klompenball mit dem Instrumentalverein Kirchhoven. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen sowie Angebote für Kinder – ein Familiennachmittag für Jung und Alt. Um 19 Uhr folgt die vierte Brüggener-Klompen-Party, wieder mit Musik von Voices.