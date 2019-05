Schützen nehmen Abschied von Keyenberg (alt) : Hunderte beim letzten Schützenfest

2018 waren Alexander und Elisabeth Tetzlaff das Keyenberger Schützenkönigspaar. Für 2019 kündigt Tetzlaff als Brudermeister der St. Sebastianus Schützenbruderschaft von 1449 das letzte Schützenfest im alten Ort an. 2020 soll es am Umsiedlungsstandort zwischen Borschemich und Rath-Anhoven weitergehen. Foto: Renate Resch (rerü)

Keyenberg Mit einem letzten, großen Schützenfest verabschiedet sich die St. Sebastianus Schützenbruderschaft von Keyenberg (alt). Mit dabei im Festzug: 300 Musiker, 650 Schützen, Europakönig Leo Niessen und Diözesankönigin Nicole Dick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Andreas Speen Von Andreas Speen Autorendetails aufklappen Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz. zum Autorenprofil

Keyenberg steht vor einer Zäsur. Zum letzten Mal wird die St. Sebastianus Schützenbruderschaft ihr Fest am alten Ort feiern, bevor sie 2020 am neuen Ort alles dafür geben will, das Schützenwesen trotz der tagebaubedingten Umsiedlung weiterleben zu lassen. Gefeiert wird in Keyenberg (alt) vom 25. bis 27. Mai aber nicht nur aus diesem Grund ein besonderes Schützenfest. Vielmehr ist es zugleich das Bezirksschützenfest und ein Jubiläumsfest, da die Schützenbruderschaft 1449, somit vor 570 Jahren, gegründet wurde.

„Unser Fest hat eine emotionale Seite, spätestens wenn wir uns am Montag zum letzten Mal im alten Ort für einen Umzug in Bewegung setzen“, sagt Brudermeister Alexander Tetzlaff. Andererseits würden die Schützen auch schon mit einem Auge auf das nächste Jahr schauen, „in dem wir unser Fest an den neuen Ort herüberholen wollen.“ Tetzlaff freut sehr, dass Keyenberg in dieser Zeit nicht allein ist: „Dem Europakönig war es wichtig, in dieser Situation bei uns zu sein. Außerdem feiern wir Bezirksschützenfest, was heißt, getragen zu sein von der Gemeinschaft.“

Info „Keine Party ist auch keine Lösung“ Karten für „Keine Party ist auch keine Lösung“ am 25. Mai sind im Vorverkauf für 8 Euro bei Schreibwaren Viehausen an der Kölner Straße in Erkelenz, in Hannis Blumenlädchen an der Borschmicher Straße 16 und über die Facebook-Seite der Schützenbruderschaft (facebook.com/bruderschaftkeyenberg) erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 10 Euro.

Mit der dritten Auflage von „Keine Party ist auch keine Lösung“ startet das Fest am Samstag, 25. Mai, im Festzelt in der Ortsmitte. Ab 20 Uhr sorgt dort die Band „Kings For a Day“ für ausgelassene Partystimmung. Schon zuvor werden in Keyenberg am Samstag ab 16 Uhr die Ehrenmaien aufgestellt.

Höhepunkt wird neben der Festmesse am Sonntagmorgen ab 8.30 Uhr und dem anschließendem Frühschoppen mit Ehrungen der große Festzug am Sonntagnachmittag ab 15.30 Uhr sein. „Dieser Festzug wird ein nie dagewesenes Ereignis für unseren Ort darstellen. Daran beteiligt sind, neben unserer eigenen 150 Personen starken Schützenbruderschaft, etwa 300 Musiker aus sechs Trommler- und Pfeifercorps und vier Musikkapellen, etwa 500 Schützen aus 17 Gastvereinen – aus dem Bezirksverband Erkelenz und darüber hinaus –, und als ganz besondere Ehrengäste dürfen wir Europakönig Leo Niessen aus Linne bei Roermond und unsere Diözesankönigin Nicole Dick aus Pier begrüßen“, kündigt Tetzlaff an. Höhepunkt des Festzuges wiederum wird die Königsparade auf der Westricher Straße sein, wo Gäste und Zuschauer an einem Stand mit Getränken versorgt werden. Im Anschluss findet ab 18 Uhr der Königsball statt, bei dem die Keyenberger Majestäten im Mittelpunkt stehen. „Wir freuen uns über eine Riege ganz junger Majestäten, mit unserer Königin Jennifer Pieper, unserer Prinzessin Annalena Goldhorn, der Schülerkaiserin Hanna Kirfel und dem Bambiniprinzen Eliah Pisters“, erklärt Tetzlaff. An diesem Abend wird bei freiem Eintritt DJ Maurice Da Vido auflegen.

Beendet ist das letzte Schützenfest in Keyenberg (alt) damit allerdings noch nicht. Am Montag, 27. Mai, folgen ab 14 Uhr der Vogelschuss, ab 16.30 Uhr ein weiterer Festzug mit Paraden in Berverath, Ober- und Unterwestrich sowie Keyenberg und ab 20.30 Uhr im Festzelt der Klompenball.