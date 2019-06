Konzerte in Erkelenzer Stadthalle : Klangfülle von Klavier und Orchester

Eröffnet wird die Erkelenzer Spielzeit der Meisterkonzerte vom Alliage Quintett. Foto: Kreis Heinsberg

Erkelenz Ragna Schirmer, Olga Scheps, Sinfonieorchester Aachen und Concerto Köln – die Kreisvolkshochschule stellt das Programm der Erkelenzer Meisterkonzert für die nächste Spielzeit vor, in dem sich viele bekannte Namen finden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Andreas Speen Von Andreas Speen Autorendetails aufklappen Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz. zum Autorenprofil

Berühmte Pianistinnen, Klassik-Preisträger und als krönender Abschluss das Sinfonieorchester Aachen: das und noch mehr bietet das Programm der Meisterkonzerte der Anton-Heinen-Volkshochschule in der Spielzeit 2019/2020. Das Alliage Quintett sorgt am 23. September in der Stadthalle von Erkelenz für einen schwungvollen Einstieg. Durch melodisch und zugleich expressiv klingende Saxophone, die auf die orchestrale Fülle eines Klaviers treffen, entsteht ein ganz neues Hörerlebnis höchster Qualität. Auf dem Programm stehen entsprechende Komponistennamen: Purcell, Weill, Offenbach und Bernstein.

Während des Festivals „Klavier entlang der Rur“, welches die Volkshochschule zusammen mit Partnern aus der Region veranstaltet, ist die preisgekrönte Pianistin Olga Scheps am 28. Oktober in Erkelenz zu Gast. Über die junge russischstämmige, in Köln lebende Pianistin hieß es jüngst an anderer Stelle in dieser Zeitung, dass sie mit „ausgefeilter Anschlagstechnik, gezieltem Pedaleinsatz und einer idealen Klangvorstellung“ spiele.

Eines der weltweit führenden Ensembles für Alte Musik, Concerto Köln, kommt 2020 mit der Sopranistin Anna Herbst für ein Gastspiel nach Erkelenz. Foto: Florian Profitlich

Info Konzerttermine im Überblick 23. September 2019, 20 Uhr: Alliage Quintett 28. Oktober 2019, 20 Uhr: Olga Scheps (Klavier) 18. November 2019, 20 Uhr: Königsberger Philharmonie 9. Dezember 2019, 20 Uhr: Mendelssohn Kammerorchester Leipzig mit Ragna Schirmer am Klavier 2. März 2020, 20 Uhr: Projektkonzert mit dem Cornelius-Burgh-Chor Erkelenz sowie Solisten unter Leitung von Reinhold Richter 30. März 2020, 20 Uhr: Concerto Köln mit der Sopranistin Anna Herbst 11. Mai 2020, 20 Uhr: Sinfonieorchester Aachen

Weiter geht die Konzertreihe am 18. November mit der Königsberger Philharmonie, die Werke von Carl Maria von Weber, Max Bruch und die Italienische Sinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdy spielen wird. Anknüpfend daran tritt am 9. Dezember das Mendelssohn Kammerorchester Leipzig in der Stadthalle am Franziskanerplatz auf, und das nicht allein, sondern mit der Pianistin Ragna Schirmer. Geplant ist es gemeinsames Konzertprogramm zu Ehren von Clara Schumanns 200. Geburtstag. Schirmer gelte als Musikerin, „die feine Zwischentöne hörbar“ machen könne, hieß es in der Rheinischen Post einmal wie ebenso 2016 nach einem Konzert in Erkelenz, dass ihre Leichtigkeit im Spiel die Zuhörer fasziniert habe.

Im neuen Jahr geht es bei den Meisterkonzerten am 2. März weiter mit einem großen Konzertprojekt von Reinhold Richter, in dessen Zentrum das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart steht. Beteiligt ist neben renommierten Gesangssolisten unter anderem der Cornelius-Burgh-Chor aus Erkelenz. Eines der weltweit führenden Ensembles für Alte Musik, Concerto Köln, präsentiert am 30. März mit der Sopranistin Anna Herbst ein Konzert mit Musik des 18. Jahrhunderts, die in Venedig komponiert wurde.

Glanzvoller Schlusspunkt der Erkelenzer Meisterkonzerte wird am 11. Mai der Auftritt des Sinfonieorchesters Aachen mit dem Generalmusikdirektor Christoper Ward sein. Es werden die berühmte 5. Sinfonie und das 5. Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven aufgeführt.