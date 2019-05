Brauch in Jüchen : Schützenfest mit einem feierverrückten Königspaar

Jüchen Zum ersten Mal können sich auch Gastgruppen melden, die sich am Klompenzug beteiligen möchten.

Der Festauftakt ist am Freitag, 24. Mai, um 11 Uhr, mit dem Empfang der Kindergartenkinder in der Königsresidenz. Am Samstag, 25. Mai, geht es um 14 Uhr los mit dem Böllerschießen der Artillerie, bevor um 15.30 Uhr das Konzert am Seniorenzentrum beginnt. Um 16.50 Uhr tritt das Regiment auf dem Markt an, wo sich die Paraden zu Ehren des Präsidenten und des Schützenkönigs anschließen. Gegen 17.45 Uhr soll der ökumenische Gottesdienst beginnen, der in den Großen Zapfenstreich auf dem Friedhof übergeht. Ab 20 Uhr geht es zur Regimentsparty mit „Eine Band namens Wanda“. Am Festsonntag stehen ab 9.30 Uhr ein katholischer Gottesdienst inSt. Jakobus, ab 10 Uhr ein evangelischer Gottesdienst in der Hofkirche, ab 11 Uhr der Empfang des Königs für geladene Gäste, ab 14.40 Uhr die Sternzüge zum Alten Markt, ab 15 Uhr der historische Festzug und ab 20 Uhr die Party mit „hands up“ auf dem Programm. Am Festmontag gibt es ab 15.30 Uhr den Klompenzug und ab 17 Uhr den Klompenball. Am 28. Mai wird das Schützenfest ab 18 Uhr mit Sternzügen , ab 18.15 Uhr mit dem historischen Festzug und ab 20 Uhr mit dem Krönungsball mit der Band „Soundconvoy“ beendet.