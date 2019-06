Sturz vor Ampel in Hückelhoven : Durch Motorradunfall schwer verletzt

Sturz vor Ampel in Hückelhoven

Hückelhoven/Erkelenz Ein Motorradfahrer aus Erkelenz und seine Beifahrerin sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Hückelhoven vor einer Ampel schwer verletzt worden. Das berichtete die Polizei.

Der 20-jährige Erkelenzer und die 22-jährige Frau aus Linnich waren gegen 15.45 Uhr, aus Brachelen kommend, auf einem Honda-Motorrad auf der Breiten Straße in Richtung Hückelhoven unterwegs. Unmittelbar vor der Einmündung Breite Straße/Kaphofstraße überholte der Mann zunächst dort vor einer Rotlicht zeigenden Ampel wartende Fahrzeuge und beabsichtigte, vor einem dieser Fahrzeuge einzuscheren. Während des Einscherens bremste er das Motorrad stark ab – und überschlug sich dabei aus bislang noch unbekannten Gründen. Die Beifahrerin prallte dabei gegen ein auf dem Seitenstreifen abgestelltes Auto, während der Erkelenzer Motorradfahrer auf die Fahrbahn stürzte.

Dadurch erlitten der 20-Jährige und seine 22-jährige Beifahrerin so schwere Verletzungen, dass beide nach einer medizinischen Erstversorgung noch an der Unfallstelle mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten, wo sie stationär aufgenommen wurden.