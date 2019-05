Vom 10. bis zum 13. Mai : Münchrather laden zum Schützenfest ein

Münchrath Die Kirmes startet am Freitagabend, 20 Uhr, mit dem großen „Ball der Könige“.

Präsident Marco Volders hat mit seinem Team alles gut vorbereitet: Das Fest kann beginnen. Vom 10. zum 13. Mai eröffnet die Münchrather traditionell die Schützenfest-Saison in Grevenbroich. An allen Tagen ist der Eintritt ins Festzelt frei.

Das sich beim Hahnenköppen im vergangenen Jahr kein Nachfolger für Michael Broich fand, hat die St. Hubertus Schützen- und Kirmesgesellschaft mehr als 20 ehemalige Königspaare eingeladen.