Erkelenz: Elferratspräsident regiert als Prinz im Dreigestirn

Die künftigen Tollitäten der Japstöck stehen am Japstockbrunnen auf der Maar, dem Marktplatz und gleichzeitig Heimat der Karnevalsnachbarschaft Maar. Foto: Alexi Titze

Erkelenz

In Kückhoven stehen die Tollitäten der kommenden Karnevalssession fest. Die Karnevalsnachbarschaft Maar hatte am Rosenmontag der vergangenen Session bekanntgegeben, dass sie gerne das närrische Staffelholz von der Nachbarschaft Stülpend übernehmen würde. Drei Freunde braucht es, um ein Dreigestirn zu bilden. Und so haben sich Sascha Quasten, Jürgen Poppe und Norbert Küppers, alle aktive Karnevalisten und Wagenbauer der Nachbarschaft Maar, zusammengefunden und wollen gemeinsam die Kückhovener Jeckenschar regieren. Sie freuen sich mit der Prinzengarde der Nachbarschaft Maar, der gesamten Aktivenschar der KüKaGe und allen Kückhovener Jecken auf eine schöne Session.