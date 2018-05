Worte Zur Woche: Funktion des Regionalvikars stärkt die Region

Erkelenz Im Hückelhovener Stadtrat wurde kürzlich über ein Thema diskutiert, das auch für alle übrigen Kommunen von besonderer Brisanz ist. Der parteilose Stadtverordnete Dirk Kraut hatte in einem Bürgerantrag dafür plädiert, der städtische Bauhof solle bei seiner Arbeit komplett auf den Einsatz des Pflanzengiftes Glyphosat verzichten. Der Antrag fand keine Mehrheit. Mit ihrer Mehrheit setzte die Hückelhovener CDU-Fraktion statt dessen einen Kompromiss durch: Jetzt soll die Stadtverwaltung das Straßenbegleitgrün überprüfen und nach Möglichkeit Beete durch Gras ersetzen.

Glyphosat ist das deutschlandweit und weltweit meistverwendet Pflanzengift. Es ist nach Auffassung der Krebsforschungsagentur WHO wahrscheinlich krebserregend beim Menschen und zerstört die biologische Vielfalt. Die Diskussion in Hückelhoven zeigt, dass es dringend einer bundesweiten Ausstiegsregelung bedarf, wie sie von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) angestrebt wird. Es wird höchste Zeit für einen Vorstoß zur Reduzierung des Glyphosat-Einsatzes in Deutschland. Ein komplettes Verbot des Wirkstoffs ist wohl nur auf EU-Ebene möglich.

Katholische Christen in der Region müssen sich an eine neue Amtsbezeichnung gewöhnen. Die Funktion des Regionalvikars ersetzt den früheren Regionaldekan. Markus Bruns, Propst in Heinsberg, wurde von Bischof Helmut Dieser für diese neue Rolle ausgewählt. Er soll künftig die Anliegen der Katholiken und Kirchengemeinden im Kreis Heinsberg beim Bistum Aachen vertreten und nimmt die neue Aufgabe gerne an, weil er damit eine Stärkung der Region verbindet. Ihm zur Seite gestellt werden sollen für das künftige Regionalteam noch ein pastoraler und ein ehrenamtlicher Mitarbeiter oder eine ehrenamtliche Mitarbeiterin. Im Vorfeld hat es an der Basis rumort, nicht wenige Katholiken im Bistum kritisieren den vergleichsweise intransparenten Prozess der Auswahl der neuen Gremien durch den Bischof, der allerdings im Vorfeld zu Besetzungsvorschlägen aufgerufen hatte. Bischof Diesers angestoßener Dialogprozess über die Zukunft der katholischen Kirche im Bistum unter dem Motto "Heute bei dir" will alle Interessierten einbeziehen, eine wichtige Rolle in unserer Region kann Markus Bruns dabei spielen.