Auftakt in die Narrenzeit : Die Gocher Karnevalssession ist eröffnet

Foto: Markus van Offern (mvo) 6 Bilder Das war die Sessionseröffnung in Goch

Goch Im Kastell feierte die 1. G.G.K Rot-Weiß ihr 66-jähriges Jubiläum und gab schon mal einen Vorgeschmack auf die närrischen Wochen bis zum Rosenmontag. Achim I. (Verrieth) und Swenja II. (Lange) freuen sich auf die Session.

Am 11.11.22 feierte die 1. G.G.K. Rot-Weiß ihr sechsmal 11 Jahre währendes Bestehen – im Gocher „Kaste11“: närrischer und 11iger geht’s nimmer. Nun lassen die Farben rot und weiß auch an Köln denken – und „Köln“ war tatsächlich nicht nur musikalisch, sondern auch live an dem Abend immer wieder dabei. Diese zwei Farben blieben natürlich nicht alleine, da viele andere Karnevalsvereine Gratulanten (oft sogar Prinzen oder Prinzenpaare in spe) geschickt hatten, die mit ihrem Blau, Silber, Grün, Schwarz oder Gold für die typischen Farben der 5. Jahreszeit sorgten.

Obwohl die Vorstellung des Gocher Prinzenpaares bereits im vergangenen Jahr stattgefunden hatte, waren Achim I. (Verrieth) und Swenja II. (Lange) natürlich die Hauptpersonen. Deshalb hatte sich der Verein auch eine Überraschung für sie ausgedacht: die Band „Boore“, die Stunden vorher noch im Kölner Karneval aufgetreten war und die Originalstimmung von dort eins zu eins nach Goch importierte.

Nach dieser Power konnte Jörg Lang als Vorsitzender von Rot-Weiß Heiner Terbuyken von der Pumpengemeinschaft Vrouwenpoort ankündigen, der die aufgestellte Bütt enterte, um in seiner pointengespickten Laudatio die Besonderheiten der 1. G.G.K. näher vorzustellen. „Das Schönste an Rot-Weiß sind die Tanzgarden – das Männerballett mal ausgenommen“, meinte er dabei augenzwinkernd. Er schaffte es auch, das letzte Gründungsmitglied Ladis Derer zu überreden, nochmals seinen Hit „So ein Pferd“ vorzutragen. Viel Applaus erhielt sein Schlusswort, dass man die Tradition des Gocher Karnevals vielleicht neu überdenken sollte: „Weg vom Gigantismus und Mallorca-Feeling hin zum Karneval in seiner ursprünglichen Art“. Als Gastgeschenk hatte er das Tanzcorps der Vrouwenpoort mit seinen starken Männern und fliegenden Mädchen mitgebracht.

Bürgermeister Ulrich Knickrehm stellte die Bedeutung des Vereins in seiner Grußrede dar: „Die 1. G.G.K. hat den Gocher Karneval ganz entschieden mitgeprägt. So wie wir heute Karneval feiern – das ist auch der Verdienst von Rot-Weiß.“ Ebenso brachte Frank Bömler, Vorsitzender vom Festkomitee Gocher Karneval (RZK), seine Glückwünsche zum Ausdruck: „Die 1. G.G.K. war in der Geschichte der Stadt Goch immer ein Leuchtturm.“ Stellvertretend für alle Vereinsmitglieder überreichte er Gila Röös, die als Prinzessin, Schneiderin und Trainerin stets unermüdlich für Rot-Weiß tätig gewesen ist, ein Blumenbukett und eröffnete anschließend offiziell die Session 2022/23 mit dem Prinzenpaar der 1. G.G.K., Achim I. und Swenja II. in spe, die sogleich das Wort ergriffen: „Wir freuen uns auf die kommende Session – die zieh’n wir durch! Wir wollen alle zusammen feiern, off met de Fiets onderwäges off enne decke Mercedes onder de Kont, dat es alles egal, denn „wej sin all blos Menze“, was auch das Motto der nun begonnenen Session ist.