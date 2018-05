Erkelenz: Cusanus-Theatergäste mittendrin bei Woyzeck

Erkelenz Das Oberstufentheater des Cusanus-Gymnasiums hat Georg Büchners Drama Woyzeck aufgeführt und nahm den Zuschauer dabei in die Mitte: Zwischen vier Bühnen begeisterten die Schüler das Publikum.

Als Pflichtlektüre in der Schule wird ein Drama wie "Woyzeck" eher mit hohem Anspruch und einer schweren Sprache verbunden, nicht so als Theaterstück: Das Oberstufentheater des Cusanus-Gymnasiums spielte das Stück von Georg Büchner dank guter Schauspielkunst und Requisite leicht verständlich und brachte dem Zuschauer die Welt des armen Soldaten Woyzeck ein Stück näher.

"Auch heute noch regt dieses Thema - ausgebeutet werden und sich nicht wehren zu können - zum Nachdenken an, das Stück ist im Grunde zeitlos", sagte Mischnik. Als Regisseur der Aufführung hatte er sich die neuartige Idee einfallen lassen, gleich vier miteinander verbundene Bühnen aufzubauen und das Publikum auf Drehstühlen in die Mitte zu setzen. Durch das häufige Herumdrehen wird der Zuschauer mitten in das Geschehen gezogen und ist hautnah dabei.

Das Theater startete auf der Bühne mit dem Titel "Freies Feld", auf der Woyzeck mit seinem Freund Andres spricht. Ein einfacher Wechsel der Scheinwerfer auf die gegenüberliegende Seite reichte aus, um eine völlig andere Szenerie zu präsentieren: In "Maries Stube" steht die Geliebte bereits mit ihrem Sohn, als Woyzeck vom "Feld" über die Stege um die Zuschauer herum zu ihr läuft. Laute Musik ertönte von hinten und ließ das Publikum erneut umdrehen, um auf der dritten Bühne eine Jahrmarktsszenerie zu betrachten, die Woyzeck und Marie besuchen. Die kurzen Szenen wechselten so immer wieder zwischen den Bühnen hin und her und veranschaulichten das Leben des unter Druck gesetzten Soldaten. Als er bemerkt, dass Marie ein Verhältnis mit dem Tambourmajor hat, nehmen ihn seine Wahnvorstellungen jedoch vollständig ein: Er hört Stimmen, die ihn dazu auffordern, seine Geliebte zu töten, was er schließlich auch tut.