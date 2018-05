Erkelenz: Marktpremiere im Regen

Erkelenz Erkelenz (spe) "Dein Erkelenz trifft sich ...", der neue abendliche Markt in Erkelenz, hätte für seine Premiere am Mittwoch besseres Wetter verdient gehabt. Eine Viertelstunde hatten die Stände rund um das Alte Rathaus geöffnet, da setzte Regen ein, der mit kurzen Pausen gute drei Stunden anhielt und die Temperaturen um zehn Grad purzeln ließ. Jene Besucher, die dennoch kamen, fanden jedoch Zuflucht - wie unter dem Vordach der mobilen Cocktailbar - und genossen ein paar schöne Momente. "Wir haben Pech mit dem Wetter, aber von denen, die da sind, sagten mir viele, dass sie froh sind, dass für Erkelenz etwas unternommen wird", berichtete der Mitorganisator Thomas Poos, nachdem der Regen gegen 20 Uhr nachgelassen hatte.

Und er verriet, dass er nun auf die nächsten Märkte gespannt sei. Geschaffen wurde die Reihe "Dein Erkelenz trifft sich ..." mit sechs Treffpunkten an vier Standorten einmal monatlich jeweils an einem Mittwoch von 16 bis 21 Uhr. Der nächste abendliche Markt, der bei der Premiere auch schon zur geselligen Zusammenkunft wurde, ist am 13. Juni in Immerath.