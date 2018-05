Erkelenz: Hubertusschützen feiern ihr Fest in Gerderhahn

Erkelenz Majestäten aus einer Familie: die Königs- und Prinzessinnenwürde in der Hand von Familie Jansen.

Ganz besonders stolz dürften die Majestäten wohl sein, dass ihre Tochter Lisanne als Prinzessin das Fest begleitet. Gemeinsam mit ihren Ministerinnen Lea Keutmann und Nina Glahn freut sich dieses junge Trio auf das Festwochenende. Gerderhahn darf indes auch auf die Schülerprinzessin gespannt sein - in diesem Jahr übernimmt Josefine Jacobs die ehrenvolle Aufgabe und hat ihre Ministerinnen Jule und Anika Szychla an ihrer Seite.

Das große Fest beginnt am Samstag, 26. Mai, 18 Uhr, mit dem Errichten der Ehrenmaien bei den Majestäten, dazu ist auch ein Umzug durch den Ort geplant. Im Anschluss daran findet der Schützenball mit dem Trio "Harmonies" in der Mehrzweckhalle statt.

Weiter geht es am Sonntag, 27. Mai, um 9.15 Uhr, wenn die Bruderschaft die Majestäten zur Krönungsmesse, die um 9.45 Uhr in der Kirche beginnt, abholt. Nach der Messe folgen die Gefallenenehrung und eine Parade am Ehrenmal und der Frühschoppen in der Mehrzweckhalle. Um 17 Uhr beginnt der Festzug - erstmals wird die Parade am Gedenkstein am Paulusweg stattfinden. Beim Festzug sind die Bruderschaften aus Tüschenbroich und Gerderath zu Gast. Nach dem Festzug beginnt dann der Königsball.