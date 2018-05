Erkelenz: Zweitkind-Gebühr für Kita soll entfallen

Erkelenz Die Stadt Erkelenz schlägt vor, Eltern bei der Kindergartengebühr zu entlasten. Der Haushalt gibt dies her. Damit könnte der Stadtrat eine lange geführte Debatte beenden, die sich um das beitragsfreie letzte Kita-Jahr und das Zweitkind dreht.

Eine in Erkelenz lange geführte Diskussion soll jetzt ein Ende finden: Einstimmig hat der Jugendhilfeausschuss dem Stadtrat empfohlen, Eltern von Geschwisterkindern, die den Kindergarten gleichzeitig besuchen und von denen ein Kind sich im beitragsbefreiten letzten Kindergartenjahr befindet, von der Beitragspflicht für die weiteren Kinder zu befreien. Bislang muss in Erkelenz in diesem Fall für das zweite Kind ein 80-prozentiger Gebührenanteil gezahlt werden.

2011 hatte die SPD kritisiert, dass in Erkelenz die Gebührenbefreiung für Familien mit zwei und mehr Kindern in der Kita nur eingeschränkt greift, wenn eines davon im letzten Kindergartenjahr ist, und dass die Stadt damit anders als zum Beispiel der Kreis Heinsberg handele. Fraktionsvorsitzender Rainer Rogowsky damals: "Wir fordern die Verwaltung auf, die Gebührenbefreiung für alle Geschwisterkinder wieder einzuführen." In den Folgejahren griff er diese Forderung bei den Beratungen zu den städtischen Haushalten erneut auf. Dass die Erkelenzer Praxis rechtlich zulässig ist, stellte 2016 indirekt dann ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster fest, das sich zwar mit einer Klage aus Kempen beschäftigte, zu dem Bürgermeister Peter Jansen nach ausführlicher Prüfung aber feststellte, dass der in Erkelenz praktizierte 80-prozentige Gebührenanteil akzeptabel sei. 2017 formulierte die SPD dann aus ihrer alten Forderung einen neuen Antrag, kam damit in der letzten Ratssitzung vor Weihnachten jedoch nicht durch. Die CDU hielt die Forderung nicht für abwegig, riet aber dazu, zu warten. Sie wolle über die Thematik im Laufe des Jahres 2018 noch mal beraten, "wenn auf Landesebene geklärt ist, ob es dazu eine finanzielle Entlastung der Kommunen gibt", erklärte Marwin Altmann. Die CDU ging davon aus, dass dies im Düsseldorfer Landtag ein Thema werden würde.