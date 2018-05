Erkelenzer bei „meet & eat“: Mit dem Bischof am Küchentisch

Erkelenz Welche Wege sollte die Kirche in Zukunft einschlagen? Beim "meet & eat" des Bistums Aachen im Cusanus-Gymnasium kamen Oberstufenschüler darüber mit Weihbischof Karl Borsch ins Gespräch.

Die je halbstündigen Gespräche fanden zunächst in drei kleineren Tischrunden statt. Schon im Vorhinein hatten die Schüler angeregt unter sich über mögliche Fragen und Wertvorstellungen diskutiert, denen sie Gehör verschaffen wollten. So wurde in der ersten Runde unter anderem die Zusammenführung von Gemeinden hinterfragt, doch auch wichtige sozialpolitische Themen fanden schnell ihren Weg in die Runde.