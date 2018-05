Analyse: Braunkohleabbau: Nächste Planungsphase in Erkelenz

Erkelenz Auf dem langen Weg, den künftigen Braunkohlentagebau um Holzweiler herum zu planen, das 2016 von der Umsiedlung ausgenommen wurde, ist der nächste - noch klein wirkende - Schritt getan.

Und dabei wurden in die nun anstehenden Beratungen, die bis 2020 dauern, Unterlagen eingebracht, die sowohl eine Abbauplanungsvariante enthalten, die Holzweiler eine Halbinsellage ersparen und die Landstraße 19 nach Kückhoven zu einem größeren Teil erhalten würde, als auch der Vorschlag der Bürgerinitiative "Wir in Holzweiler", die nach dem Tagebau neu zu bauende Autobahn 61 weiter nach Osten zu verlegen, um auf der Sonnenseite des künftigen Restsees ein breiteres, besser nutzbares Ufer zu bekommen.

Die Bezirksregierung Köln sieht in dem gestrigen Tag "keinen Redaktionsschluss für alternative Vorschläge". Mit den Unterlagen und den darin enthaltenen Varianten, über welche der Ausschuss gestern abgestimmt hat, tritt die Behörde nun in ein Verfahren ein, in welchem die sich teilweise widersprechenden Interessen betrachtet und in einer rechtlichen Abwägung bis 2020 zu einer Entscheidungsgrundlage geführt werden sollen.