Karneval in Wermelskirchen : Närrisches Feier-Volk in Dabringhausen ist „jeck wie nie“

Kalender Als Veranstalter der Karnevalsveranstaltungen in Dabringhausen hat der Festausschuss folgende Termine festgesetzt: Kinderkarneval am 12. Februar, Altweiber-Party am 16. Februar, „Wir unter uns“ am 18. Februar und als Höhepunkt des Straßenkarnevals der Rosenmontagszug am 20. Februar.

Festausschuss Genauso wie für Bürgermeisterin Marion Lück, die im November 2020 ihr Amt antrat, war es für den Festausschuss-Vorsitzenden Wolfgang Schumacher die erste Proklamation. Im Sommer hatte Schumacher das Amt von Peter Eickhoff übernommen.