Brauchtum in Rommerskirchen : KG Burgritter startet motiviert in die neue Session

Anstel Das Dreigestirn war coronabedingt lange zum Warten verdammt. Doch die Laune hat darunter nicht gelitten, wie sich bei der stimmungsvollen Sessionseröffnung zeigte.

Die Inthronisierung liegt schon gut ein Jahr zurück, doch richtig durchstarten kann das Dreigestirn der Karnevalsgesellschaft (KG) Burgritter aufgrund der Coronapandemie erst jetzt. Und an Motivation mangelt es Prinz Thorsten (Queste), Bauer Nils (Sauer) sowie Jungfrau Marie (Benni de Vries) trotz der Verzögerung nicht, wie das Trio jetzt bei der gelungenen Sessionseröffnung in der Ansteler Schützenhalle unter Beweis stellte. Das Dreigestirn begeisterte mit einem gesangskräftigen Auftritt, weitere Höhepunkte waren die Auftritte der Fressköpp, der Showtanzgruppe Golden Girls und Boys und die der Tanzgarde KG Rut-Wiess Stürzelberg.

Dass es ein stimmungsvoller Abend mit viel guter Laune wurde, lag auch am Besuch befreundeter Karnevalsvereine aus Dormagen , Stürzelberg, Zons, Delhoven, Ückerath und Rommerskirchen . Natürlich nicht fehlen durften die Karnevalsfreunde aus Oldenburg/Niederlande, mit denen die Burgritter seit vielen Jahre einen regen karnevalistischen Austausch pflegen. Der Gegenbesuch steht Anfang Dezember an.

Karneval in Rheinberg : Borther Jecken starten mit einer Party in die Session

Prinz Thorsten Queste war 2018/2019 Schützenkönig der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Anstel und dort auch viele Jahre Jungschützenmeister. Momentan ist er noch Schießmeister der Bruderschaft. Der Vater einer neunjährigen Tochter arbeitet im Vertrieb bei der Firma Rudolph print & office supplies in Rommerskirchen. In seiner Freizeit ist er auch im Tambourcorps in Treue fest Anstel und im Fußball bei der DJK Hoeningen aktiv. Bauer Nils Sauer macht derzeit eine Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik bei RWE und fährt gerne Motorrad oder spielt Gitarre. Aktiv ist er auch bei den Pfadfindern Neuss. Komplettiert wird das Dreigestirn durch Jungfrau Marie, bürgerlich Benni de Vries. Benni de Vries ist beruflich bei Speira (vormals Real Alloy Germany) in Grevenbroich als Gießer tätig und Vater von zwei Kindern. In seiner Freizeit ist ihm neben seiner Familie die Marschmusik und das Tambourcorps Oekoven wichtig.