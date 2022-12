Rückblick Das war das Jahr 2022 in Erkelenz

2022 konnte in Erkelenz endlich wieder durchgestartet werden – ob Lambertusmarkt, Electrisize, Karnevalsauftakt oder viele andere Großveranstaltungen, nach zwei harten Pandemiejahren merkte man den Menschen die Feierlaune an. Doch es gab auch weniger schöne Nachrichten, etwa den Skandal um den Grünen-Politiker Manoj Subramaniam oder den viel zu frühen Tod des Alt-Bürgermeisters Peter Jansen. Was sonst noch alles los war, haben wir für Sie in Bildern zusammengefasst.