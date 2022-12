Rund um das Gymnasium Hückelhovener Schüler sammeln Müll für guten Zweck

Quer durch Hückelhoven sind sie gezogen, immer mit einem offenen Auge für das, was in der Natur herzlich wenig zu suchen hat. Töpfe haben sie gefunden, Radkappen, Folien, Hausmüll und anderen Müll, den die Menschen achtlos wegwerfen. Das meiste, so berichten sie, haben sie an den Hauptstraßen gefunden. An der Rur, wo sie auch unterwegs waren, haben sie glücklicherweise nicht so viel gefunden.