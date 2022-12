Sieger der Grundschulen geehrt WEP-Lauf in Hückelhoven war ein Erfolg

Kürzlich wurden die Urkunden und Spenden an die Gewinner der Schulwertung auf dem Gelände der WEP in Hückelhoven von Ralf Sester (Werbegemeinschaft Hückelhoven) und Alexander Gramstadt (WEP) übergeben. Prämiert wurden dabei die Schulen mit den meisten gestarteten Teilnehmern beim diesjährigen WEP-Lauf in Hückelhoven. Den 1. Platz errang die Michael-Ende-Schule in Ratheim, gefolgt auf den Plätzen zwei und drei von der Johann-Holzapfel-Schule in Doveren und der Friedrich-Honigmann-Schule in Schaufenberg. (RP)