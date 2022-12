In St. Lambertus Erkelenz Haak-Krippenfiguren in neuem Glanz

Buchstäblich in die Jahre gekommen waren in der Pfarrkirche St. Lambertus die in den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts geschaffenen Holz-Krippenfiguren des Erkelenzer Künstlers Franz Xaver Haak. Hier und da bröckelte es, nagte generell der Zahn der Zeit an den aufwendig gestalteten Figuren.