Explosion an Weihnachten Sparkasse in Gerderath gesprengt

Stille Nacht, heilige Nacht – das galt in Gerderath in diesem Jahr nur bis exakt 3.30 Uhr am frühen zweiten Weihnachtstag. Dann wurden viele Gerderather durch eine laute Explosion aus dem Schlaf gerissen – Unbekannte hatten den Geldautomaten der Sparkasse an der Lauerstraße in die Luft gejagt.