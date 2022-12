Westbikes auch in Erkelenz Fahrräder erhöhen das Mobilitätsangebot

Das für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zuständige Unternehmen, die Westverkehr, hat im vergangenen Herbst einige Stationen für Leihfahrräder eröffnet. Die sogenannten Westbikes sind nun auch in Erkelenz verfügbar. Am Rathaus, am Bahnhof, am Oerather Mühlenfeld und am städtischen Krankenhaus sind die weißen Fahrräder zu finden. Damit sind insgesamt 20 Leih- und Rückgabestationen im Kreis Heinsberg nutzbar.