Abgaben in Erkelenz So entwickeln sich die Gebühren 2023

Kreis Heinsberg ist nicht gleich Kreis Heinsberg – das macht ein Blick in die Gebührensatzung der zehn Kommunen deutlich. Denn je nachdem, in welcher Stadt man wohnt, zahlen Bürger für die gleichen Leistungen teils extrem unterschiedliche Preise. In Erkelenz gibt es zum kommenden Jahr Entwicklungen, die zum größten Teil erfreulich sind. Ein Überblick.