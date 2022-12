Bank im Kreis Heinsberg Sparkasse lässt acht Standorte geschlossen

Betroffen sind Lövenich, Beeck, Baal, Hilfarth, Dremmen, Palenberg, Karken und Birgden. Wie die Sparkasse mitteilt, sind die SB-Bereiche der Filialen in dieser Zeit wie gewohnt nutzbar, lediglich Personal wird nicht vor Ort sein. Das Service-Center steht telefonisch weiterhin unter 02451 600 zur Verfügung. Für alles, was nicht in den SB-Bereichen erledigt werden kann, bittet die Bank ihre Kunden, auf andere Filialen auszuweichen.