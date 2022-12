Blaulichtticker im Erkelenzer Land Raub-Angriff mit Pfefferspray auf Taxifahrer

Fahrgast will Taxifahrer ausrauben Ein Mönchengladbacher Taxifahrer ist am ersten Weihnachtstag um 11.45 Uhr Opfer eines versuchten Raubdelikts geworden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Fahrgast von Mönchengladbach nach Kückhoven gefahren werden. Dort angekommen, wollte er auf der Katzemer Straße aussteigen. Statt zu bezahlen, zückte der Mann allerdings ein Pfefferspray, sprühte den Fahrer an und griff in dessen Geldbörse. Der Fahrer konnte den Täter aber noch wegstoßen, der dann in Richtung L 19 flüchtete. Der Fahrer und Zeugen beschreiben den Mann als etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlank und nordafrikanisch wirkend. Der Mann hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen und trug eine knielange dunkelbraune Jacke. Der Taxifahrer musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Zeugen sollen sich unter 02452 9200 melden.