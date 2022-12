Franziskusschule in Erkelenz Klimaschutz spielerisch vermitteln

Insgesamt wurden in Erkelenz bisher 225 solche Unterrichtseinheiten durchgeführt, mit denen mehr als 3300 Kinder erreicht wurden. Wegen der Pandemie gab es eine Pause, aber im Jahr 2022 war die Nachfrage mit 49 teilnehmenden Gruppen wieder groß, teilt die Stadt mit. Klimaschutzmanager Oliver Franz erklärt, warum die Thematisierung von Klimaschutz und Umwelt in Schulen und Kitas so wichtig ist: „Kinder sind sehr offen und begeisterungsfähig für Umwelt- und Klimaschutz und daher tolle Klimabotschafter. Von dem nachhaltigen Erfolg praxisnaher Umweltbildungsangebote bin ich überzeugt.“ Auch Bürgermeister Stephan Muckel war begeistert. „Die Kinder hatten viel Spaß bei diesem außergewöhnlichen Unterricht und waren sehr wissbegierig.“ Unterstützt wird das Projekt von den Unternehmen Westverkehr, NEW, Windmanager, Ecosolar und der Kreissparkasse.