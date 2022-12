Jahresrückblick Das war das Jahr 2022 in Erkelenz

Sie gilt schon jetzt als „Königin am Niederrhein“: Die neue Orgel in der Erkelenzer Pfarrkirche St. Lambertus hat 1,3 Millionen Euro gekostet und hat einen gewaltigen Klang. Zur Eröffnung im August spielte sie der New Yorker Organist Steven Tharp, einer der besten der Welt auf seinem Gebiet.