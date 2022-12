In Keyenberg Erste Kindermesse nach Umsiedlung

Auch wenn es noch ein weiter Weg zur Normalität ist: Das gesellschaftliche Leben in den Erkelenzer Umsiedlungsdörfern nimmt langsam Form an. Jetzt führten 16 Kinder in der neuen Kapelle St. Petrus in Keyenberg (neu) erstmals ein Kinderkrippenspiel auf, neben Maria, Josef und Christuskind auch mit Engeln, Hirten, Schafen und Eseln.