Aus dem Ziegelweiherpark wird ein riesiger Biergarten : Bierbörse in Erkelenz – jetzt auch traditionell

Erkelenz Vom 5. bis 7. Juli wird der Ziegelweiherpark zum Biergarten. Die Bierbörse präsentiert dann unter anderem das stärkste Bier der Welt.

Für die Bierbörse ist es in Erkelenz die dritte Veranstaltung – damit ist dann auch Tradition gegeben. Von Freitag, 5. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, wird der Ziegelweiherpark wieder zum riesigen Biergarten, in dem sich allerlei Biersorten aus aller Welt genießen lassen. Andreas Born und Tamara Theissen von der Agentur EMG haben jedenfalls einen Ort gefunden, dazu auch viele Besucher, die die Veranstaltung längst schätzen gelernt haben.

Wenn am Freitag, 5. Juli, um 18 Uhr, offiziell das erste Fass angeschlagen wird, und diese Aufgabe wird „Mr. Lambertusmarkt“ Stephan Jopen übernehmen, präsentiert sich der Biermarkt mit Neuheiten an verschiedenen Stellen. „Mit dabei ist das stärkste Bier der Welt“, kündigt Born an und spricht von „Snake Vernom“ der schottischen Biermanufaktur Brewmeister, das einen Alkoholgehalt von satten 67,5 Prozent mitbringt. Kein Wunder also, dass das Bier nicht einfach so im Ausschank ist, sondern hinter verschlossener Tür gehalten wird – aus Sicherheitsgründen. Wer es probieren möchte, sollte weit mehr als 100 Euro in der Tasche haben. Andreas Born: „Dieses Bier wird im Eisblock-Verfahren hergestellt. Dabei gefriert das Wasser, aber nicht der Alkohol. Das Bier enthält schottisches Quellwasser, Kristallmalz, Weizen und Haferflocken.