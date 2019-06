Fünf Schüler in Wassenberg verletzt : Busfahrer verliert Kontrolle und fährt durch drei Vorgärten und gegen eine Mauer

Fünf Schüler in Wassenberg verletzt

Wassenberg Ein Bus mit Schülern aus Erkelenz ist am Freitagvormittag in Wassenberg gegen eine Mauer gefahren. Der Fahrer hatte wohl wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über den Bus verloren.

Nach dem Busunfall in Wassenberg-Birgelen am Freitagmorgen hat die Polizei die Zahl der verletzten Schüler nach aktuellen Erkenntnissen korrigiert: Demnach sind fünf Schüler statt drei leicht verletzt worden. Leicht verletzt sind auch der Busfahrer und die 43-jährige Lehrerin, die teils zur ambulanten Versorgung in Krankenhäuser gebracht worden sind.