Investment nicht mit Gemeindeordnung vereinbar : NEW muss Anteile an E-Auto „Sven" verkaufen

NEW stellt das E-Auto Sven in Mönchengladbach vor.

Mönchengladbach/Erkelenz Der Einstieg der NEW bei der Entwicklung des Elektro-Autos war laut Bezirksregierung nicht mit der Gemeindeordnung vereinbar. Der Versorger kündigte jetzt an, für seine Anteile in Höhe von 2,5 Millionen Euro einen Käufer zu suchen. Der Kreis Heinsberger Landrat Stephan Pusch fordert eine Reform der Gemeindeordnung.