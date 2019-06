Kunstschau im früheren Kreuzherrenkloster : Vielfältiges künstlerisches Schaffen

Erkelenz Zum 14. Mal findet „kunstlabor.de live“ auf Haus Hohenbusch statt. Die Veranstaltung am Wochenende 6. und 7. Juli präsentiert Arbeiten von 33 Künstlern und Gruppen aus der Region. Musik, Literatur, Tanz gehören ebenfalls dazu.

„Die Remise ist repariert und die Baustelle verschwunden, so dass wir den überdachten Bereich auf Haus Hohenbusch wieder benutzen können. Es ist also wieder viel Platz für unsere Veranstaltung“, erklärt Georg Blank als Organisator der Veranstaltung „kunstlabor.de“. Bei dem jährlich stattfindenden Event werden in einer Ausstellung in mehreren Räumen des einstigen Kreuzherrenklosters bei Hetzerath Werke von Künstlern der Plattform aus den Bereichen Malerei und Zeichnung, Fotografie, Video und Skulpturen aus Keramik, Eisen und anderen Materialien zu sehen sein.