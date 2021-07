Biergarten am Wochenende : Vorfreude auf „Schützenfest light“ in Holzbüttgen steigt

Die Imbissbude war am Mttwochnachmittag bereits auf dem Kirmesplatz in Holzbüttgen aufgebaut. Foto: Stephan Seeger

Holzbüttgen Von Freitag bis Sonntag wird auf dem Kirmesplatz ein Biergarten aufgebaut. Für Sonntag ist zudem Live-Marschmusik geplant. Damit soll es zumindest ein bisschen Schützen-Feeling geben.

Und dennoch ist die Vorfreude auf das Wochenende groß. „Die meisten Reservierungen haben wir für den Sonntag erhalten, aber auch da gibt es noch freie Plätze. Gäste sind auch spontan herzlich willkommen“, sagt Dost. Am Freitag öffnet der Biergarten um 15 Uhr (bis 23 Uhr), am Samstag um 12 Uhr (ebenfalls bis 23 Uhr) und am Sonntag geht es um 11 Uhr mit einem Frühschoppen los. Dann gibt es endlich wieder Live-Marschmusik für die Gäste: Der Musikverein Holzheim spielt dann auf. Am Samstag gibt es zwei offizielle Programmpunkte der Bruderschaft: Die Messe in der Kirche Sieben Schmerzen Mariens (16 Uhr) mit anschließender Kranzniederlegung an dem Gotteshaus. „Bislang sind rund 30 Personen für die Messe angemeldet“, erklärt Dost. Auch hier können noch spontan Messebesucher vorbeikommen.