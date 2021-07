Letzte Woche der Sommerferien : Freie Plätze für Ferienaktion des JC Holzbüttgen

Das JC Holzbüttgen hat für die letzte Ferienwoche noch Plätze frei (Archivfoto). Foto: Reuter, Michael (mreu)

Holzbüttgen Das evangelische Jugendcentrum Holzbüttgen bietet in der letzten Woche der Sommerferien (9. bis 13. August) unter Leitung von Christiane Wünsche eine abwechslungsreiche Kinderferienaktion in und ums Jugendcentrum an. Noch gibt es freie Plätze.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Teilnehmer können sich auf ein buntes Programm mit einem Mix aus Bewegung, Sport, Spaß, Kreativität und kleinen Ausflügen in die nahe Umgebung freuen. Je nach Interessenschwerpunkten werden die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt. Ein fünfköpfiges ehrenamtliches Team gestaltet zusammen mit Christiane Wünsche die Angebote. Außerdem bringen die Kinder ihre Ideen ein, denn nicht umsonst heißt die Aktion „Ideen unterm Sonnenschirm“.

Für den Fall, dass es regnet, kommen statt Sonnenschirmen eben Regenschirme zum Einsatz, oder das Programm wird nach drinnen ins Jugendcentrum verlegt. Das Beste: Von den 20 verfügbaren Plätzen sind noch einige wenige frei. Wer in der letzten Ferienwoche noch nichts vorhat, kann bei Interesse eine Mail an jc@jugendcentrum.de schreiben oder unter 02131 766871 eine Nachricht hinterlassen. Die Aktion kostet inklusive Programmkosten, Mittagessen, Getränken und Snacks 40 Euro.

Zu Beginn müssen alle einen negativen Coronatest vorweisen, nach drei Tagen wird der Test wiederholt. Ansonsten gibt es beim derzeiten Inzidenzwert unnd der Begrenzung der Gruppengröße kaum Einschränkungen, sodass die Kinder eine unbeschwerte Woche zum Abschluss der Sommerferien erwartet, ehe dann wieder die Schule startet.

(NGZ)