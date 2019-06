Unterricht im Klostergarten : Die Bienenvölker von Haus Hohenbusch

Imker Rüdiger Meiritz erklärte den Schülern der 4. Jahrgangsstufe der Franziskus-Schule Erkelenz und Houverath, wie ein Bienenstock aufgebaut ist. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Wie ein grünes Klassenzimmer kann der Klostergarten von Haus Hohenbusch genutzt werden. Erkelenzer Grundschüler lernten dort die Bienenstöcke von Imker Rüdiger Meiritz kennen, die auf das weitläufige Areal gezogen sind.

Es ist noch nicht lange her, da zogen zwei Bienenvölker an Haus Hohenbusch ein. Sie bereichern das ehemalige Kreuzherrenkloster, das den Besuchern neben einem schönen Ambiente, einer historischen Ausstellung und einem Café ein immer größeres Angebot zum Entdecken von Natur bietet. Als außerschulischen Lernort nutzte am Donnerstag die Franziskus-Schule das weitläufige Areal bei Hetzerath, lernte den Heilkräutergarten, das Biotop hinter dem Reitplatz, die Wildblumenwiese, das Insektenhotel und die beiden Bienenvölker von Imker Rüdiger Meiritz kennen, der ihnen erklärte, dass „im Sommer bis zu 30.000 Bienen ein Volk bilden“. Folglich schwirren über der Wildblumenwiese von Hohenbusch momentan bis zu 60.000 Bienen, um Nektar und Pollen zu sammeln.

Die Angst vor Bienen nahm Meiritz den Viertklässlern. „Sie wollen nicht stechen, weil ihnen danach selbst der Stachel fehlt und sie eine Verletzung erleiden, an der sie sterben“, erklärte der Imker. „Bienen stechen nur in höchster Not, um ihr Volk zu beschützen.“ Das ließ die Kinder Vertrauen fassen. Sie näherten sich den hölzernen Kisten, in denen die Bienen von Rüdiger Meiritz leben, spähten hinein, und einige Mutige nahmen später eines der mit Waben besetzten Holzrähmchen in die Hände.

Info Schule im Klostergarten von Haus Hohenbusch Naturkunde im Klosterpark, eine Veranstaltung mit der vierten Jahrgangsstufe der Franziskus-Schule Erkelenz, wurde unter anderem betreut von Stefan Muckel, Frank Körfer, Rüdiger Meiritz, Christiane Leonards-Schippers und Heinz-Willi Wyen. Imker Rüdiger Meiritz ist von Hauptberuf Elektriker.

Um den Kindern diese Erfahrung zu ermöglichen, öffnete Meiritz eine Kiste und räucherte diese zunächst ein. „Durch den Rauch denken die Bienen, dass ihr Haus brennt. Deshalb laden sie sich mit Vorräten voll, wodurch sie den Magen voll haben und träge werden“, beschrieb Rüdiger Meiritz den Kindern bildhaft, wie ein Imker sich dem Honig nähert, den die Bienen in den Waben abgelagert haben. „Ein einzelnes Wabenrähmchen trägt bestimmt zwei Kilogramm Honig.“