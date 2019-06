Worte zur Woche : Signale an die Klimapolitiker in Berlin

Das Bündnis „Alle Dörfer bleiben“ und weitere Initiativen hatten am vergangenen Samstag zu Klimaprotesten nach Keyenberg eingeladen. Allein 6000 Menschen bildeten laut Veranstalter in gelber Kleidung eine Linie, die besagen sollte: Bis hier darf der Tagebau noch kommen, nicht weiter. Foto: Speen

Kreis Heinsberg In der Kommunalpolitik dominieren derzeit Diskussionen zu Themen, die den lokalen Klimaschutz betreffen. Zeichen aus Berlin für das Rheinische Revier forderten in dieser Woche unter anderen Demonstranten in Keyenberg und Landrat Stephan Pusch.

Wenn in der nächsten Woche die „Erste Erkelenzer Klimaschutzwoche“ startet, belegen die Stadt und ihre Partner eines der derzeit großen Themen. Auch in der Kommunalpolitik. Wie groß dieses Thema aktuell ist, hat das vergangene Wochenende mit familienfreundlichen Protesten für mehr Klimaschutz und für einen früheren Ausstieg aus der Braunkohle in Erkelenz sowie mit Aktionen der „Ende Gelände“-Aktivisten im Rheinischen Revier gezeigt. Es waren Tausende Menschen unterwegs. Gezeigt haben das aber auch politische Anträge und Diskussionen, die in dieser Woche geführt worden sind. Die Grünen im Kreistag forderten eine Resolution, um Berlin dazu zu bewegen, den Kohlekompromiss von Januar endlich in sichere Aussagen für die Region zu übersetzen. In Hückelhoven diskutierte der Umweltausschuss über einen Antrag der Grünen, einen Bürgerwald zu schaffen, worüber der Stadtrat in der neuen Woche beschließen soll. Es zeichnete sich zwar keine Mehrheit dafür ab, doch gab es im Ausschuss eine Mehrheit für den aus diesem Antrag hervorgehenden Vorschlag von Stadtverwaltung und Bürgermeister Bernd Jansen, ein ökologisches Gesamtkonzept für die Stadt zu erarbeiten und das sechs Jahre alte Klimaschutzkonzept zu überarbeiten. Außerdem griff Landrat Stephan Pusch die laufenden politischen Diskussionen auf und forderte: „Der Kohlekompromiss ist gut, aber viele Menschen wissen immer noch nicht, ob ihr Heimatort bleibt oder stirbt. Die Politik muss jetzt endlich auf die Menschen zugehen und ihnen etwas anbieten. Das ist für mich auch eine Frage des sozialen Friedens.“ Dem Gesagten ist zu wünschen, in Bund und Land gehört zu werden – denn Ähnliches sagten die Menschen während der Klimaproteste am vergangenen Samstag.