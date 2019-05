Vereinsarbeit : 50.000 Euro für die Sportförderung

Emmerich/Rees Die Volksbank Emmerich-Rees hat ihre Unterstützung für Sportvereine ausgeweitet. Je mehr Vereinsmitglieder ein Konto bei der Bank haben, desto größer fällt die Spende aus. Jeder Verein erhielt eine vierstellige Summe.

Die Volksbank Emmerich-Rees hat mit der Volksbank-Sportförderung die Vereinsförderung ausgeweitet. „Wir fördern die Vereine, die einen Mannschaftssport aktiv anbieten“, sagte Volksbank-Vorstand Holger Zitter bei der Verteilung der Gelder am Mittwoch im Sitzungsraum im obersten Stockwerk der Bank. In diesem Jahr wurden 50.000 Euro an Fördergeldern ausgeschüttet.