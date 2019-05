Am 1. und 2. Juni in Emmerich : Prost – die zweite Biermeile kommt

Am 1. und 2. Juni in Emmerich

EMMERICH Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr wird das Konzept von „Beer, Food & Friends“ am 1. und 2. Juni wiederholt. Insgesamt sind 13 kleine Handwerks-Brauereien und fünf Bands mit von der Party.

Im letzten Jahr lud die Emmericher Wirtschaftsförderung erstmalig zur Biermeile auf der Rheinpromenade ein. Die zweitägige Veranstaltung, bei der kleine, lokale Brauereien ihre Spezialitäten vorstellten, kam so gut an, dass es für die Organisatoren gar keine Frage war, „Beer, Food & Friends“ auch in diesem Jahr wieder stattfinden zu lassen. „O’zapft is!“ heißt es am Wochenende 1. und 2. Juni, wenn insgesamt 13 Brauereien auf die Stadtplatte am Krantor kommen.