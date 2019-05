Brauchtum : 40 Jahre Kinderschützenfest in Praest

Emmerich-Praest Anfang Juni sucht die St.-Johannes-Bruderschaft Praest die Nachfolger von Emma und Fritz Ophay.

Es war im Jahre 1979, als einige Schützen der St.-Johannes-Bruderschaft Praest auch dem Nachwuchs ein Betätigungsfeld geben wollten. Rückblickend betrachtet war diese Idee tatsächlich Gold wert, denn aus ihren Gedanken entstand das beliebte Kinderschützenfest auf dem Schulhof der Michaelschule und ist seitdem ein fester Bestandteil im Jahreskalender des Dorfes. An jedem ersten Sonntag im Juni fällt um 13.30 Uhr in der Pfarrkirche der Startschuss zum unterhaltsamen Nachmittag.

Erwachsene Darüber hinaus sind aber auch die Erwachsenen wieder eingeladen, es sich auf dem Schulhof der Michaelschule in Praest gut gehen zu lassen. „Denn auch vom Verzehr lebt solch eine Dorfveranstaltung“, so Patrick Prehn, in Vorfreude auf ein weiteres, geselliges Kinderschützenfest für Groß und Klein.

Programm Für die anstehende Jubiläumsveranstaltung am Sonntag, 2. Juni, verspricht das Schützenteam einige besondere Highlights. So können sich die Kinder schon heute auf eine Schiffschaukel, ein XL-Billard und eine Wasserlaufbahn freuen.

Über das Wirken des Organisationsteams hinaus bedarf es aber nach wie vor auch der Mithilfe zahlreicher Vereinsmitglieder. Jahr für Jahr steht ein Großteil der Schützenzüge parat, um Spielstände aufzubauen und zu betreuen oder Getränke auszuschenken. „Ohne das Engagement der einzelnen Züge ist an die Durchführung dieser Veranstaltung gar nicht zu denken“, sagt Patrick Prehn und hofft, dass man auch weiterhin auf deren tatkräftige Unterstützung zählen kann. In jedem Jahr bestückt der Thron die Cafeteria. Das Blasorchester Praest und der Spielmannszug spielen alljährlich für den Schützennachwuchs auf und sorgen für den stimmungsvollen Rahmen beim Aufmarsch der kleinen Majestäten. Wie bei den Erwachsenen, so begleitet der Schützenvorstand in vollem Ornat, gefolgt von den Vereinsfahnen, das jeweilige Kinderkönigspaar an seinem großen Tag.