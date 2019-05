Politik : Rathaus zeigt die Wahlergebnisse

Emmerich Am Sonntag gibt es die Ergebnisse der Europawahl ab 17.30 Uhr auf Leinwand.

(RP) Am kommenden Sonntag, 26. Mai, sind rund 20.000 Wahlberechtigte in der Stadt aufgerufen, ihre Stimme für ein neues Europäisches Parlament abzugeben. Die Stadtverwaltung lädt ab 17.30 Uhr zur Präsentation der Europawahlergebnisse in den Europasaal im Rathaus ein. Auf einer Leinwand werden die eingehenden Ergebnisse der Wahl aus den 19 Wahlbezirken im Stadtgebiet und die weiteren Prognosen und Hochrechnungen gezeigt. Im Internet werden die Wahlergebnisse dann ebenfalls veröffentlicht. Auf www.emmerich.de gibt es am Sonntag einen Direktlink zu den Ergebnissen.