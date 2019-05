Naturschutz : Guter Zustand: Deichschau in Vrasselt, Dornick und Praest

Guter Zustand: Deichschau in Vrasselt, Dornick und Praest

Die Fachleute sahen sich den Zustand der Deiche im Emmericher Süden an. Foto: deichverband

Emmerich (RP) Jährlich werden die Deiche und Hochwasserschutzanlagen kritisch unter die Lupe genommen, ob diese ordnungsgemäß unterhalten sind. Jetzt wurde der Deich zwischen der Promenade in Emmerich und der deutsch-niederländischen Landesgrenze mit gutem Ergebnis geprüft.

18 Fachleute der Bezirksregierung Düsseldorf und vom Deichverband Bislich-Landesgrenze trafen sich, um den Anschlussbereich Richtung Rees zu prüfen. Auf Seiten des Deichverbandes wurde der Fachbereich Technik vom Ehrenamt unterstützt. Los ging es um 9 Uhr an der Geschäftsstelle in Emmerich.

„Bei der Schau der Deiche wurde besonders auf die Qualität der Grasnarbe geachtet“, so Nikolai Müggenborg vom Deichverband, der regelmäßig Hochwasserschutzanlagen inspiziert. „Wichtig ist der landseitig freie Blick auf den Deichfuß, so dass im Hochwasserfall Veränderungen am landseitigen Deichfuß sofort erkannt werden“, ergänzt Heimrat Josef Schott.