Bundesprominenz beim Hüthum-Tag der CDU : Leiharbeit: Linnemann will mit Laschet reden

HÜTHUM Er habe selten eine Veranstaltung erlebt, die so gut vorbereitet war, lobte Carsten Linnemann den Hüthumer „CDU-Tag“. Das sei ein tolles Format mit dem Gespräch beim Bürgermeister und dem Treffen mit den Bürgern.

Am Morgen sprach er mit Peter Hinze, dem Bundestagsabgeordneten Stefan Rouenhoff, Landrat Wolfgang Spreen und CDU-Politikern über Themen aus der Region. Hinze schilderte die Problematik der Leiharbeiter, die in den Niederlanden arbeiten und in Emmerich unter teils schlimmen Verhältnissen in Wohnungen leben, die die Leiharbeitsfirmen anmieten, was zu Lärm-, Abfall- und Nachbarschaftsproblemen führe.