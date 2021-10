Fußball-Bezirksliga : SV Vrasselt feiert den zweiten Saisonsieg

Niederrhein Fußball-Bezirksliga, Gruppe 6: Fortuna Millingen fällt nach bitterer 1:2-Heimniederlage weiter zurück, SV Haldern erkämpft einen Punkt.

Fußball-Bezirksligist SV Vrasselt fuhr beim 4:0 (1:0)-Erfolg gegen den 1. FC Bocholt II den zweiten Saisonsieg ein. Dabei starteten die Hausherren recht nervös in die Begegnung. Erst gegen Ende des ersten Spielabschnitts lief es besser. Niklas König markierte das 1:0 (41.). In der 55. Minute erhöhte Nick Hellebrand auf 2:0. Als dann auch noch Bocholts Yannick Schwanekamp die Gelb-Rote Karte sah, war der Sieg nicht mehr gefährdet. König (80.) und Lukas Voetmann (87.) stellten mit weiteren Treffern den 4:0-Endstand her. „Wir waren die spielbestimmende Mannschaft und haben verdient gewonnen“, sagte SVV-Trainer Sascha Brouwer.

Bei Fortuna Millingen will der Knoten einfach nicht platzen. Nach der 1:2 (1:1)-Heimniederlage gegen den Hamminkelner SV wartet die Mannschaft von Trainer Rolf Sent weiter auf den ersten Dreier. „Wir nutzen unsere Chancen nicht und laden den Gegner immer wieder ein“, ärgerte sich der Coach. Sein Sohn Marius sorgte für die Führung (16.). Doch nur sechs Minuten später glich der Gast durch Lasse Hoffmann aus. Nach einer Stunde musste die Fortuna in Unterzahl agieren, da Fabian Nakotte die Rote Karte sah (Handspiel). Rico Schendel erzielte in der 68. Minute den entscheidenden Treffer. Zwar hatten die Platzherren noch gute Möglichkeiten durch Peter Lörcks und Sent – beide scheiterten jedoch.