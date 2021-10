Fußball : SV Budberg nur 1:1 beim Schlusslicht

BUDBERG Der Bezirksliga-Spitzenreiter kann beim SV Walbeck nicht überzeugen. Trainer Tim Wilke stellt klar, dass sein Team trotz der derzeitigen Tabellenposition „nicht die Liga dominiert“.

Vom Papier hätte der 7. Spieltag für Fußball-Bezirksligist SV Buderg eigentlich eine sichere Sache sein sollen. Aber dem war nicht so. Der Spitzenreiter erreichte beim bisherigen Schlusslicht SV Walbeck lediglich ein 1:1 (0:1). Budbergs Trainer Tim Wilke hatte dazu eine klare Meinung: „Wir sind und bleiben immer noch der SV Budberg, der in den letzten Jahren eher um den Klassenerhalt kämpfte. Wir dominieren nicht die Liga und spielen von oben alles weg.“

Der Tabellenführer hatte zu Beginn nicht nur enorme Probleme mit dem seifigen Rasenplatz, sondern auch mit den aktiven Walbeckern. Folgerichtig war das 0:1 (27.) durch Markus van Leuven auch verdient. Nach dem Seitenwechsel stellte Wilke um und seine Jungs übernahmen zunehmend das Kommando. In der 57. Minute sah Walbecks Stan Hesen die Rote Karte wegen Nachtretens. In Überzahl glich Devin Warnke zum 1:1 (64.) aus. In der Schlussphase vergaben zweimal Emir Demiri, Lennart Hahn und Benedikt Franke noch beste Chancen auf den Sieg.