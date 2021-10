4:0 gegen Homberg : Wie Fortuna-Legende Fink die U23 voranbringt

Oliver Fink (rechts) im Spiel gegen Gladbachs U23. Foto: Heiko van der Velden

Düsseldorf Die „Zwote“ verteilt Trostpflästerchen an die gebeutelten Fortuna-Fans. Das 4:0 im Regionalligaspiel gegen den VfB Homberg ist völlig ungefährdet. Was Trainer Nico Michaty sagt und was Altmeister Oliver Fink zum Erfolg beiträgt.